Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*

Стали известны схемы, по которым в Сирии работают военные США, чтобы оправдывать свое присутствие в регионе. О тактике Пентагона рассказал бывший член умеренной оппозиции, а сегодня один из главных свидетелей Дамаска Ханнам Самир, он же – Абу Хамзи.

Мужчина уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: «хорошие» и «плохие», после чего первых отправляют бороться со вторыми. Он сам прошел по тому же пути. Вступил в отряд оппозиции в Восточной Сувейде, потом поехал тренироваться в Иорданию, а уже оттуда отправился в «Белую пустыню», на юг Сирии, где сейчас американская база «Эт-Танф» и лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Ханнам Самир еще недавно воевал на стороне так называемой умеренной оппозиции. Показывает один из пикапов, на котором ему вместе с другими боевиками удалось бежать и перейти на сторону правительственных войск. Рассказывает, что военные США завербовали его для охраны лагеря Рукбан и для борьбы с террористами.

«Перед тем, как мы бежали из Иордании, на базу "Эт- Танф" въехала американская колонна, всем полевым командирам выделили такие же, но 19 года, все коричневого цвета», - рассказывает Ханнам Самир.

Абу Хамзи сейчас под особой охраной, он важный свидетель того, что происходит на Юге Сирии. По его словам, на подконтрольных США территориях действует настоящий конвейер по подготовке боевиков. Обращаться с оружием и совершать диверсии их обучают инструкторы американской армии. Затем одних отправляют в группировки радикальных исламистов - других в подразделения умеренной оппозиции. Между этими силами - вооруженная вражда, но это противостояние показное, главная цель которого создать повод и обосновать присутствие армии США в нефтеносных районах Сирии.

«Американцы считают, что это земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все они там одинаковые, они агенты ИГИЛ*. Не только Майк, а все остальные американцы. Они работают с представителями ИГИЛ*, обучают их. Мы встречали боевиков на базе "Эт-Танф", я видел их в лагере "Рукбан", значит их создала одна организация», - уверен бывший полевой командир.

Показания Ханнама Самира подтверждают мнения экспертов, уже несколько лет изучающих тактику и стратегию США в Сирии. При политике двойных стандартов-двойная игра.

«В нынешних условиях ни США, в первую очередь, ни их союзники, уходить с Сирии не хотят, поэтому задача создать огромную проблему для сирийского правительства и создать проблемы для того, чтобы не допустить там быстрейшей стабилизации ситуации», - объясняет тактику Вашингтона заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийский наук по информационной политике Константин Сивков.

Согласен с ним и эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«С одной стороны, это действительно прикрытие, то есть показывают, что есть местные силы, якобы сирийские, которые представляют часть сирийского народа. Ими прикрываются и тогда, когда обосновывают присутствие и прикрываются при операциях против сирийского правительства», - считает Рожин.

О логистике снабжения радикальных исламистов Ханнам Самир рассказал отдельно. Он командовал блокпостом у лагеря беженцев «Рукбан». Вместо гуманитарной помощи, беспрепятственно через охрану и территорию лагеря, там же где располагается американская база «Эт-Танф» шли колонны с оружием и продовольствием.

«Постоянно через "Эт-Танф" в сторону "Белой пустыни" и в сторону пустынь Ирака возилось. У них было американское оружие: ПТУР и пулеметы», - признается свидетель.

Американские кураторы призывали не волноваться, рассказывает Абу Хамзи. Используя завербованную умеренную оппозицию, они и вовсе перестали выполнять свои обещания - довольствие и жалование стало поступать раз в три месяца. Между полевыми командирами начались междоусобицы, Абу Хамзи решил бежать. Под обстрелом, на пикапах с оружием, его отряду удалось вырваться, выйти к позициям САР и сдаться в плен. Теперь на противоположной стороне слишком многие хотят заставить его замолчать.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация