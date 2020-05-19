«Американские ПТУР и пулеметы»: экс-командир раскрыл схемы поставки оружия для ИГИЛ* в Сирии

Армия США добровольно не покинет Сирию, пока сохраняется беспрепятственный доступ к ее нефтеносным месторождениям. Об этом рассказал бывший полевой командир и член умеренной оппозиции Ханнам Самир. Сегодня он важный свидетель Дамаска, который своими глазам видел, что происходит на Юге Сирии.

«Американцы считают, что это их земля, они чувствуют себя там королями. Они работают с представителями ИГИЛ*, обучают их», - рассказал Ханнам Самир.

По его словам, тренировочные базы для боевиков работают на юге страны. Обучением диверсантов занимаются американские инструкторы, которые также снабжают радикалов оружием.

«Постоянно перевозились грузы через "Эт-Танф" в сторону "Белой пустыни" и в сторону пустынь Ирака. У них там было американское оружие: ПТУР и пулеметы», - признается свидетель.

После того, как материальное снабжение боевиков со стороны США ухудшилось, Самир и несколько его приближенных решились на побег. С боями они прорвались к позициям правительственных войск и сдались в плен.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация