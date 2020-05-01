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Правительство выделило полмиллиарда рублей на поддержку россиян за рубежом

Кирилл Васин
09:31 01.05.2020
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Правительство выделило полмиллиарда рублей на поддержку россиян за рубежом
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Российское правительство выделило из резервного фонда 500 миллионов рублей на оказание помощи гражданам, находящимся на территории иностранных государств и не имеющих возможности вернуться в страну из-за распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию», — говорится в документе.

Отмечается, что до 1 февраля 2021 года МИД должен представить в правительство доклад об эффективном и целевом использовании выделенных средств.

В правительстве добавили, что средства пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды оставшихся за рубежом россиян. При необходимости деньги можно будет использовать для уплаты сборов за продления сроков действия виз и других подобных нужд.

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