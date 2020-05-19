В России приступили к тестированию «зеленого коридора» для общественного транспорта

В России приступили к тестированию комплекса «Зеленый коридор». Речь о приоритетном пропуске автобусов, троллейбусов и трамваев на регулируемых перекрестках. В качестве пилотных городов выбраны Курск, Самара и Волгоград. С осени к масштабному эксперименту планируется подключить еще 16 регионов.

Суть коридора во взаимодействии общественного транспорта и автоматизированной системой управления дорожным движением. Последняя связана с диспетчерской и постоянно проверяет, соблюдает ли общественный транспорт график движения.

Если автобус, по каким-либо причинам, выбился из расписания, система автоматически включает зеленый сигнал на светофоре, чтобы общественный транспорт не простаивал в ожидании разрешения на проезд, сообщают «Известия» со ссылкой на НП «ГЛОНАСС».

Подобные системы массово применяются только в Москве, где ими оборудованы около 100 перекрестков. В этом году автоматизированную систему контроля должны смонтировать еще на 400 пересечениях столичных магистралей.

Приоритет в движении позволяет общественному транспорту сократить время на маршруте на 10-15%, уменьшить количество подвижного состава и увеличить пассажиропоток.