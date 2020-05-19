Трамп рассказал, какие таблетки принимает для профилактики COVID-19

Дональд Трамп сообщил, что ежедневно принимает в качестве профилактики коронавируса противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Президент США признался, что начал пить по одной таблетке каждый день около полутора недель назад.

«Я думаю, что он хорош, я слышал много хорошего. Если же он не помогает, хорошо, он мне не навредит. Его использовали 40 лет против малярии, от волчанки», - приводит слова Трампа Reuters.

Американский президент рассказал, что консультировался по поводу гидроксихлорохина с врачом Белого дома. Также Трамп выразил надежду, что в скором времени специалистами будет разработано средство именно от коронавируса. И сообщил, что регулярно сдает тесты на коронавиурс, которые показывают отрицательный результат.

Еще в начале апреля российский Минздрав опубликовал список рекомендованных препаратов для лечения коронавируса. Группа противомалярийных препаратов - хлорохин, гидроксихлорохин и мефлохин, - была отмечена, как перспективная для лечения COVID-19.