Вирус под микроскопом: в Институте биологии гена РАН вывели мышей для испытания вакцины от COVID-19

Российские ученые сейчас работают над первой группой генно-модифицированных мышей, которые будут заражаться и болеть новым видом коронавируса точно также, как люди. Старший научный сотрудник Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал «Звезде» зачем вирусологам нужны такие животные.

«Мы сейчас работаем над созданием мышей, чувствительных к SARS-CoV-2, а также воспроизводящих симптомы заболевания коронавирусом, как у человека», - рассказал Дейкин.

Он объяснил, что в условиях пандемии необходимо проводить разработки и оперативное тестирование лекарственных средств и вакцин от COVID-19, для чего требуется много животных. На сегодняшний день лабораторных животных, которые подходили бы в качестве полноценных моделей для изучения коронавирусной инфекции, практически нет.

«Нужны тысячи подопытных животных, чтобы получить статистически значимые результаты о безопасности и эффективности лекарственных препаратов и вакцин, а также обнаружить все, даже очень редкие побочные эффекты», - объяснил руководитель Центра коллективного пользования «Геномное редактирование» ИБГ РАН Алексей Дейкин.

Ученый дополнил, что лабораторные животные должны воспроизводить полностью «человеческое» течение болезни, демонстрировать весь патогенез, свойственный именно человеку. Поэтому и создается в Институте биологии гена РАН генно-модифицированные мыши. Планируется, что первая «партия» подопытных животных в июне отправится под Новосибирск, в известный вирусологический центр «Вектор», у которого есть разрешение от Роспотребнадзора на подобные манипуляции.