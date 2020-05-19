Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирус под микроскопом: в Институте биологии гена РАН вывели мышей для испытания вакцины от COVID-19

Тамара Астапенкова
23:55 19.05.2020
Первая «партия» подопытных животных уже в июне отправится под Новосибирск, в вирусологический центр «Вектор».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские ученые сейчас работают над первой группой генно-модифицированных мышей, которые будут заражаться и болеть новым видом коронавируса точно также, как люди. Старший научный сотрудник Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал «Звезде» зачем вирусологам нужны такие животные.

«Мы сейчас работаем над созданием мышей, чувствительных к SARS-CoV-2, а также воспроизводящих симптомы заболевания коронавирусом, как у человека», - рассказал Дейкин.

Он объяснил, что в условиях пандемии необходимо проводить разработки и оперативное тестирование лекарственных средств и вакцин от COVID-19, для чего требуется много животных. На сегодняшний день лабораторных животных, которые подходили бы в качестве полноценных моделей для изучения коронавирусной инфекции, практически нет.

«Нужны тысячи подопытных животных, чтобы получить статистически значимые результаты о безопасности и эффективности лекарственных препаратов и вакцин, а также обнаружить все, даже очень редкие побочные эффекты», - объяснил руководитель Центра коллективного пользования «Геномное редактирование» ИБГ РАН Алексей Дейкин.

Ученый дополнил, что лабораторные животные должны воспроизводить полностью «человеческое» течение болезни, демонстрировать весь патогенез, свойственный именно человеку. Поэтому и создается в Институте биологии гена РАН генно-модифицированные мыши. Планируется, что первая «партия» подопытных животных в июне отправится под Новосибирск, в известный вирусологический центр «Вектор», у которого есть разрешение от Роспотребнадзора на подобные манипуляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата20.05.2020, 00:00
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата19.05.2020, 12:40
Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
23:55 В стране и мире
Видео
Вирус под микроскопом: в Институте биологии гена РАН вывели мышей для испытания вакцины от COVID-19
23:11 В стране и мире
Полицейские в Рязани прервали подпольный концерт в ночном клубе: видео
22:45 В стране и мире
В Москве от коронавируса скончались 75 пациентов
20:56 Армия
Минобороны построит в Дагестане три медцентра для лечения больных коронавирусом
19:55 В стране и мире
В СК РФ возбудили дело о фейке про выдачу масок в Москве
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:20 Армия
Носители «Калибров»: командующий ТОФ рассказал о программе перевооружения флота
00:00 Армия
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
00:00 Армия
В России стартует отправка призывников в войска
23:55 В стране и мире
Видео
Вирус под микроскопом: в Институте биологии гена РАН вывели мышей для испытания вакцины от COVID-19
23:10 В стране и мире
Видео
Профессор оценил теорию о лечении коронавируса с помощью излучения
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Видео
Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.