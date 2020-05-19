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Полицейские в Рязани прервали подпольный концерт в ночном клубе: видео

Ян Брацкий
23:11 19.05.2020
В отношении организаторов мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны крупные штрафы.
Полицейские в Рязани прервали подпольный концерт в ночном клубе: видео
© Фото: МВД России по Рязанской области

В Рязани сотрудники полиции пресекли незаконный концерт в одном из ночных клубов. Владельцы заведения проигнорировали действующий в регионе режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции и пригласили местных комиков немного улучшить настроение своим гостям. Вместе с благодарными зрителями, которых набралось несколько десятков, на выступление юмористов пожаловали и оперативники.

«Полицейские получили информацию, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт рязанских артистов эстрады в стиле "стендап". Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие. Всего в помещении бара находилось 48 рязанцев. Многие находились в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В отношении организаторов увеселительного мероприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях. Санкции по статье «Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения ЧС» предусматривает штраф до 30 тысяч рублей. Гостям выдали предписания о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

«Работники бара - организаторы развлекательного мероприятия привлекаются к строгой административной ответственности», - добавили в рязанском УВМД.

В настоящий момент в Рязанской области запрещена деятельность развлекательных учреждений, предприятий общепита и действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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