Полицейские в Рязани прервали подпольный концерт в ночном клубе: видео

В Рязани сотрудники полиции пресекли незаконный концерт в одном из ночных клубов. Владельцы заведения проигнорировали действующий в регионе режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции и пригласили местных комиков немного улучшить настроение своим гостям. Вместе с благодарными зрителями, которых набралось несколько десятков, на выступление юмористов пожаловали и оперативники.

«Полицейские получили информацию, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт рязанских артистов эстрады в стиле "стендап". Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие. Всего в помещении бара находилось 48 рязанцев. Многие находились в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В отношении организаторов увеселительного мероприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях. Санкции по статье «Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения ЧС» предусматривает штраф до 30 тысяч рублей. Гостям выдали предписания о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

«Работники бара - организаторы развлекательного мероприятия привлекаются к строгой административной ответственности», - добавили в рязанском УВМД.

В настоящий момент в Рязанской области запрещена деятельность развлекательных учреждений, предприятий общепита и действует запрет на проведение массовых мероприятий.