В Москве от коронавируса скончались 75 пациентов

В Москве скончались еще 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и полученным положительным результатом на коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Накануне в столице был зафиксирован 71 летальный исход. Таким образом, по данным на вечер 19 мая, от коронавируса в Москве в общей сложности скончались 1726 человек.

В стране выявлен 299 941 случай заражения, 76 130 пациентов выздоровели, 2837 - умерли.