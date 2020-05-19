В Москве от коронавируса скончались 75 пациентов
Общее число летальных исходов в столице превысило 1700.
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В Москве скончались еще 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и полученным положительным результатом на коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Накануне в столице был зафиксирован 71 летальный исход. Таким образом, по данным на вечер 19 мая, от коронавируса в Москве в общей сложности скончались 1726 человек.
В стране выявлен 299 941 случай заражения, 76 130 пациентов выздоровели, 2837 - умерли.