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Без пробок и в домашнем: какие плюсы нашли россияне в работе на самоизоляции

Иван Линдеманн
22:30 19.05.2020
Исследования аналитиков показывают, что 20% работодателей, которые перевели сотрудников на удаленную работу, хотят ее продлевать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В шортах и рубашке уже два месяца начинается рабочее утро Антона Демьянова. Он IT-специалист. Все задачи - в компьютере, поэтому в офисе не нуждается. Это осознало и руководство. 

«Руководство обратило внимание, что у нас люди достаточно организованно работают дома. Производительность даже некоторых подразделений повысилась», - рассказал мужчина.

То, что производительность повышается, признали и крупные онлайн-компании. Так, Twitter отпустил всех сотрудников по домам, заявив, что они могут работать из любой точки мира. Бонусы «удаленки» подсчитали и банкиры, ведь если нет офиса - нет арендной платы. 

«Сегодня на оперативке мне говорили, что ряд банков уходит от лишних площадей, чтобы сэкономить средства», - заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. 

Исследования аналитиков показывают, что 20% работодателей, которые перевели сотрудников на удаленную работу, хотят ее продлевать. Кроме того, есть те, чей бизнес из-за пандемии пошел в гору. Например, сервисы доставки еды.

«Мы запустили где-то за неделю доставку.  Мы благодарны очень нашим гостям, мы их очень любим. Потому что сейчас в такое время клиент, гость, голосует рублем. И мы очень рады, что среди многих кафе выбирают нас», - сообщила Юлия Макарова, владелица кафе. 

По данным опроса ВЦИОМ, часть россиян работой в самоизоляции довольна. И если до пандемии на дому трудились только 2% граждан, то сейчас их 16%.

«В чем преимущества? Не надо тратить время на дорогу, гибкий график», - объяснил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Но если по пробкам не скучают, то общение в коллективе онлайн-чат не заменит. Эксперты уверены, что будущее - за гибридной моделью.

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