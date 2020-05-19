Без пробок и в домашнем: какие плюсы нашли россияне в работе на самоизоляции

В шортах и рубашке уже два месяца начинается рабочее утро Антона Демьянова. Он IT-специалист. Все задачи - в компьютере, поэтому в офисе не нуждается. Это осознало и руководство.

«Руководство обратило внимание, что у нас люди достаточно организованно работают дома. Производительность даже некоторых подразделений повысилась», - рассказал мужчина.

То, что производительность повышается, признали и крупные онлайн-компании. Так, Twitter отпустил всех сотрудников по домам, заявив, что они могут работать из любой точки мира. Бонусы «удаленки» подсчитали и банкиры, ведь если нет офиса - нет арендной платы.

«Сегодня на оперативке мне говорили, что ряд банков уходит от лишних площадей, чтобы сэкономить средства», - заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Исследования аналитиков показывают, что 20% работодателей, которые перевели сотрудников на удаленную работу, хотят ее продлевать. Кроме того, есть те, чей бизнес из-за пандемии пошел в гору. Например, сервисы доставки еды.

«Мы запустили где-то за неделю доставку. Мы благодарны очень нашим гостям, мы их очень любим. Потому что сейчас в такое время клиент, гость, голосует рублем. И мы очень рады, что среди многих кафе выбирают нас», - сообщила Юлия Макарова, владелица кафе.

По данным опроса ВЦИОМ, часть россиян работой в самоизоляции довольна. И если до пандемии на дому трудились только 2% граждан, то сейчас их 16%.

«В чем преимущества? Не надо тратить время на дорогу, гибкий график», - объяснил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Но если по пробкам не скучают, то общение в коллективе онлайн-чат не заменит. Эксперты уверены, что будущее - за гибридной моделью.