«Забор из полости носа или задней стенки глотки»: медик рассказал, как правильно тестируют на COVID-19

Тест на наличие инфекции коронавируса делается не с помощью анализа крови из пальца или вены, а забора слизи из полости носа или задней стенки глотки. Как обезопасить себя при сдаче анализа на COVID-19, рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

«Анализ забранной слизи проводится методом так называемой ПЦР-диагностики (полиразмерная цепная реакция). Исследование проводится достаточно быстро. Уже в течение дня можно сказать, есть ли коронавирус или нет, но, к сожалению, нельзя точно определить его концентрацию. Можно установить только его наличие», - пояснил специалист «Звезде».

Медик объяснил, что исследование на COVID-19 - довольно сложное, поэтому нужно правильно сделать забор слизи именно из полости носа, где она в идеале должна присутствовать, а не из преддверия носа. А вот когда анализ берется с задней стенки глотки, нужно коснуться не мягкого неба или миндалин, а задней стенки глотки. Если там также будет увлажнена слизистая оболочка, то слизь с нее мы и заберем.

«Затем нужно плотно закрыть пробирку и убедиться, что перед началом забора она была стерильна и запечатана, и не открывалась до этого никем. Это должны будут сделать при вас медсестра или врач, которые будут проводить исследование. Тогда все будет достоверно и правильно», - говорит доктор Зайцев.

После того, как провели забор, нужно не перепутать пробирки: что одна - из полости носа, а другая - из зева. Все это запечатывается, оформляется, и в специальном контейнере отправляется в лабораторию, где проводится диагностика. Через некоторое время ответ будет готов и потенциальному пациенту скажут, есть ли у него коронавирусная инфекция.

Когда COVID-19 уже был диагностирован, а пациент переболел и выздоровел, то делают два анализа в обязательном порядке. После которых понятно, что два отрицательных теста говорят о том, что коронавирусной инфекции в организме человека нет.