Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье

Девятнадцатого мая около 20 часов по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета в двадцати километрах от подмосковного Клина совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В результате жесткой посадки экипаж вертолёта от полученных ранений погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС.

Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.