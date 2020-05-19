Володин направил налоговые поправки на фоне коронавируса в профильный комитет

Поступившие на фоне распространения коронавируса поправки правительства в Налоговый кодекс направлены в профильный комитет Госдумы. Об этом сказано в сообщении на сайте ГД РФ.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил проект федерального закона №959325-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в профильный комитет по бюджету и налогам», - говорится на сайте.

Отмечается, что поправки к законопроекту предусматривают льготы, которые ранее для граждан, предприятий и организаций озвучил Владимир Путин. Данный документ рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке.