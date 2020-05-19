В СК РФ возбудили дело о фейке про выдачу масок в Москве

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело из-за распространения фейковой информации, связанной с коронавирусом. Речь идет о непроверенных данных относительно выдачи защитных масок.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по столичному региону, фейком оказалась информация о якобы выдаче бесплатных масок в Москве. Подробности дела уточняются.

Ранее генеральная прокуратура России признала недостоверной информацию об искусственном создании COVID-19. Отмечается, что прокуратура Москвы обнаружила в социальных сетях видеоролики, в которых утверждалось, что коронавирус якобы является генно-модифицированным биологическим оружием.

Прокуратура пришла к выводу, что в указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу жизни и здоровья граждан, а также может привести к нарушениям общественного порядка. В ведомстве добавили, что ни российские власти, ни Всемирная организация здравоохранения не подтверждают информацию об искусственном создании коронавируса.