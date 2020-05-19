На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена о взятке в миллиард долларов

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиоматериалы, на которых, предположительно, записаны разговоры бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керрии. Об этом сообщает телеканал «112».

В ходе пресс-конференции депутат представил две записи. В обеих беседа ведется об отставке Виктора Шокина, который в то время занимал пост генерального прокурора Украины.

В первом разговоре, который, как утверждается, состоялся 3 декабря 2015 года, государственный секретарь США просит Порошенко уволить генпрокурора, который занимался расследованием дела нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», - сказал мужчина голосом, похожим на голос Керри.

Второй материал датирован 22 марта 2016 года. На этой записи бывший украинский лидер беседует уже с Джо Байденом. В ходе разговора тогдашний вице-президент предлагает Порошенко взятку.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», - заявил мужчина с голосом Байдена.

Ровно через четыре дня после данного разговора Шокин был снят с должности. Деркач сообщил, что после увольнения генпрокурора Байден якобы выдвигал новые условия для выплаты Киеву миллиарда долларов. Эти деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко.