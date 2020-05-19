Борьба с коронавирусом и Украина: Лавров провел переговоры с немецким коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник, 19 мая, провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе немецкой стороны.

Отмечается, что министры обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию на Украине.

«При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы», - сказано в сообщении МИД РФ.

Также главы внешнеполитических ведомств договорились координировать глобальные усилия по противодействию пандемии коронавируса.

Кроме того, Сергей Лавров сообщил, что слова Хайко Мааса о неприемлемости искажения исторической правды и о том, что Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны, которые прозвучали 8 мая, были особенно актуальны в год празднования 75-летия Великой Победы.