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Профессор оценил теорию о лечении коронавируса с помощью излучения

Владимир Расходчиков
23:10 19.05.2020
Французский вирусолог заявил о теоретической возможности уничтожать возбудитель Covid-19 с помощью электромагнитного излучения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Manfred Bail globallookpress

В настоящее время множество ученых по всему миру ищут различные способы справиться с пандемией коронавируса. Исключением не стал и известный французский вирусолог Люк Монтанье, который в 1983 году открыл ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию и получивший за это в 2008 году Нобелевскую премию.

В течение последних 15 лет нобелевский лауреат ведет исследования в области электромагнитного излучения живой клетки и, по его заявлениям, обнаружил, что электромагнитное излучение ДНК микробов заряжают плазму человеческой крови, что теоретически позволяет обнаружить болезнь до ее клинического проявления.

Для лечения же конкретно Covid-19 ученый предлагает подобрать излучение, которое будет угнетать структуру вируса атипичной пневмонии, что по его мнению, приведет к гибели коронавируса.

Данную гипотезу раскритиковал председатель московского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в программе «Открытый эфир».

«Если грубо, то это - полная чушь. Потому что у нас с волнами все в порядке, у нас есть радиоактивное излучение, у нас есть ультрафиолетовое, у нас есть инфракрасное - мы довольно много всяких излучений имеем вокруг себя. Но на сегодняшний день никакие отдельно взятые лучи не влияют на состояние клетки, кроме как на ее разрушение. И это разрушение не носит специфического характера, мощность потока, мощность дозы облучения тип самого излучения - все равно клетка гибнет. Нет никаких данных что это может как-то повлиять» - заявил профессор.

Недавно в Минздраве России сообщили, что уже через месяц начнут проводить испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В настоящее время ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания.

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