Ученые определили невосприимчивых к коронавирусу людей

В организме людей, которые в 2003 году переболели атипичной пневмонией, нашли антитела, способные блокировать новый тип коронавируса. Об этом сообщили американские и швейцарские ученые, совместное исследование которых опубликовано в журнале Nature.

Специалисты выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV (атипичная пневмония) стимулирует выработку тел, нацеленных на S-белок, отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Одно из этих тел, названное S309, нейтрализует SARS-CoV2, который вызывает COVID-19. Таким образом, велик шанс, что люди, перенесшие атипичную пневмонию, обладают иммунитетом к коронавирусу.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены почти пять миллионов человек.