МИД РФ: Россия не планирует военных учений у линии соприкосновения с НАТО

Российские военные сокращают масштаб учений в период пандемии COVID-19 и не планируют их вблизи линии соприкосновения со странами НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в видеоформате.

«Наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», - сказал Лавров.

Ранее в российском МИД заявили, что предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о перебазировании тактического ядерного оружия из Германии в Польшу поставит под угрозу основу европейской безопасности.