Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Россия не планирует военных учений у линии соприкосновения с НАТО

Александр Пешков
18:08 19.05.2020
Ранее НАТО призвало Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.
МИД РФ: Россия не планирует военных учений у линии соприкосновения с НАТО
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Российские военные сокращают масштаб учений в период пандемии COVID-19 и не планируют их вблизи линии соприкосновения со странами НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в видеоформате.

«Наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», - сказал Лавров.

Ранее в российском МИД заявили, что предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о перебазировании тактического ядерного оружия из Германии в Польшу поставит под угрозу основу европейской безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата18.05.2020, 14:51
Путин поручил Минобороны начать строительство медцентра для больных COVID-19 в Дагестане
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата19.05.2020, 12:40
Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:12 В стране и мире
В Москве с понедельника откроются МФЦ
17:52 В стране и мире
СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медикам компенсаций в связи с COVID-19
17:39 В стране и мире
Лавров предупредил, что коллизии вокруг «Северного потока - 2» могут вызвать подорожание газа для ЕС
17:34 В стране и мире
Пропавшего два дня назад в Кировской области мальчика нашли живым
17:14 В стране и мире
МИД РФ: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Видео
Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.