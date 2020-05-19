СК опубликовал кадры изнутри медцентра в Обнинске, где произошел химический хлопок

Следственный комитет России опубликовал кадры изнутри радиологического центра в Обнинске, где произошел химический хлопок. Инцидент случился во время промывания прибора, предназначенного для проведения опытов и реакций.

На видео показано помещение, где все произошло. Там выбиты стекла и оконные рамы, а сам прибор для экспериментов сгорел.

Один сотрудник получил ожоги и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. СК по факту произошедшего начал проверку.

Центр радиологии, расположенный в Обнинске, занимается ядерной медициной. Результаты разработок ученых используют в диагностике онкологических и других болезней.