СК опубликовал кадры изнутри медцентра в Обнинске, где произошел химический хлопок
По факту произошедшего началась доследственная проверка.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал кадры изнутри радиологического центра в Обнинске, где произошел химический хлопок. Инцидент случился во время промывания прибора, предназначенного для проведения опытов и реакций.
На видео показано помещение, где все произошло. Там выбиты стекла и оконные рамы, а сам прибор для экспериментов сгорел.
Один сотрудник получил ожоги и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. СК по факту произошедшего начал проверку.
Центр радиологии, расположенный в Обнинске, занимается ядерной медициной. Результаты разработок ученых используют в диагностике онкологических и других болезней.