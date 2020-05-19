В Москве с понедельника откроются МФЦ
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В понедельник, 25 мая, в Москве возобновят работу центры государственных услуг «Мои документы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Я поздравляю москвичей с тем, что мы побороли самые страшные сценарии, я очень прошу с большой серьезностью продолжать дальше эту борьбу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
При этом мэр подчеркнул, что угроза еще остается, она не придумана. По словам Собянина, страна продолжает находиться в серьезной зоне риска.