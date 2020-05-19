СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медикам компенсаций в связи с COVID-19

В России возбуждено первое уголовное дело по факту невыплаты медикам компенсационных надбавок за работу с заболевшими коронавирусом пациентами. В СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что дело завел следственный отдел по городу Армавиру.

«По результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")», - сказано на сайте СК.

Напомним, что 16 мая работники скорой помощи Армавира опубликовали в Интернете видеоролик с заявлением о том, что не получили стимулирующие выплаты за работу в условиях коронавируса. После этого Генпрокуратура и СК начали доследственную проверку.

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности», - заявили в СК.

Ранее на отсутствие выплат пожаловались медики из Иркутска, Владимира, Нижегородской области и других регионов России. Владимир Путин строго отчитал чиновников и поручил как можно скорее решить этот вопрос.