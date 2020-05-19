Лавров: медоборудование доставят из США в Россию двумя рейсами
Вашингтон безвозмездно поможет Москве в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Соединенные Штаты Америки доставят в Россию двумя рейсами медицинское оборудование, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Нашими американскими партнерами планируются два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений Российской Федерации», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции во вторник.
Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, которые, будут переданы в дар российскому народу.