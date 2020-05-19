Красный Крест просит выделить 256 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 в горячих точках

Международный комитет Красного Креста просит выделить 256 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 в зонах конфликтов по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по связям с общественностью азиатско-тихоокеанского сектора МККК Павел Кшисек.

«МККК призывает выделить 250 миллионов швейцарских франков (256 миллионов долларов США) с целью реагирования в местах конфликтов и насилия, поддержки медицинских учреждений и мест заключения под стражей, ограничения распространения (COVID-19. - Прим. ред.), обеспечения доступа медиков к перемещенным лицам и заключенным и поддержки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», - сообщил Кшисек.

Он отметил, что ряд стран уже откликнулись на призыв МККК.

Он также отметил, что для преодоления последствий вспышки COVID-19 может в будущем понадобиться больше средств.