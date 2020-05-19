Лавров предупредил, что коллизии вокруг «Северного потока - 2» могут вызвать подорожание газа для ЕС

Созданные вокруг трубопровода «Северный поток - 2» коллизии могут привести к подорожанию газа для европейских стран. Такое мнение на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Эксперты - это их мнение - сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», - сказал министр.

Он выразил уверенность, что объект будет достроен, потому что в этом заинтересована Германия и другие страны ЕС, чьи компании участвуют в возведении.

«В этом заинтересована, в конце концов, вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», - подчеркнул Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что Россия призывает не политизировать реализацию проекта.

«Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений», - отметил глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что возведению газопровода пытаются помешать, поэтому Москва будет подавать апелляции и в Германии, и в других структурах Евросоюза.

Напомним, что на прошлой неделе немецкий регулятор отказался вывести «Северный поток - 2» из-под ограничений ЕС. Согласно новым правилам газовой директивы, к трубопроводу разрешается допуск третьих лиц. Это значит, что Газпром после окончания строительства сможет заполнить только половину трубопровода.