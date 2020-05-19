Пропавшего два дня назад в Кировской области мальчика нашли живым

Пропавшего два дня назад в Кировской области четырехлетнего Матвея нашли живым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК РФ.

Ребенок ушел из дома в деревне Якино Лебяжского района 17 мая около 20.00 часов, после этого связь с ним была потеряна. О его исчезновении родители сообщили только утром 18 мая.

В поисках мальчика участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, кинологи, волонтеры и местные жители.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.