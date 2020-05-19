Путин подверг критике правительство из-за проблем с выплатами борющимся с коронавирусом медикам

Проблемы с выплатами медикам за работу с коронавирусными больными возникли из-за неясных формулировок в документах правительства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», - отреагировал глава государства на заявление руководителя Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о том, что было много вопросов к губернаторам и главврачам по данной теме.

Путин также обратил внимание на то, что в регионы для допвыплат поступило свыше 50 миллиардов рублей, однако не всем российским медикам, участвующим в борьбе с распространением COVID-19, были сделаны полагающиеся выплаты.

Также президент подчеркнул, что в ряде субъектов РФ врачам перечислили не те суммы, о которых говорилось, и поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.