Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности

Андрей Аркадьев
17:14 19.05.2020
Лавров напомнил о ДРСМД, который «почил в бозе, несмотря на все попытки России вернуть дискуссию и хотя бы договориться о моратории».
МИД РФ: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности
© Фото: Samuel Corum, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки последовательно разрушают все договорные ограничения в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Одна из областей, где эти отношения нуждаются в существенном улучшении, - это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Второго февраля прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Американская сторона заявила, что новые крылатые ракеты типа 9М729 «нарушают» положения договора. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата18.05.2020, 14:51
Путин поручил Минобороны начать строительство медцентра для больных COVID-19 в Дагестане
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата19.05.2020, 12:40
Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:12 В стране и мире
В Москве с понедельника откроются МФЦ
17:52 В стране и мире
СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медикам компенсаций в связи с COVID-19
17:39 В стране и мире
Лавров предупредил, что коллизии вокруг «Северного потока - 2» могут вызвать подорожание газа для ЕС
17:34 В стране и мире
Пропавшего два дня назад в Кировской области мальчика нашли живым
17:14 В стране и мире
МИД РФ: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Видео
Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.