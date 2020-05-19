МИД РФ: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности

Соединенные Штаты Америки последовательно разрушают все договорные ограничения в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Одна из областей, где эти отношения нуждаются в существенном улучшении, - это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Второго февраля прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Американская сторона заявила, что новые крылатые ракеты типа 9М729 «нарушают» положения договора. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.