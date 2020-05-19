В Минздраве ожидают завершение пандемии в РФ к июлю

В России ситуация с коронавирусом может завершиться к июлю. Такое мнение высказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Зная законы эпидпроцесса, я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, надо освобождаться от такого понятия, как карантин, к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - сказала Малинникова в эфире Первого канала.

Инфекционист добавила, что в России еще будут всплески по росту числа инфицированных коронавирусом, но они будут не пиковыми.

Такого же мнения придерживается и директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он заявил, что среди жителей Москвы и Подмосковья уровень циркуляции коронавирусной инфекции упал практически в 4-5 раз. Он отметил, что сейчас отмечается устойчивая тенденция к стабилизации ситуации. И хотя всплески заболеваемости еще будут, но они будут не критичные.