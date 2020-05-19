Массовые сокращения и угроза банкротства: эксперт рассказал о причинах краха «сланцевой революции» в США

Глобальный нефтяной кризис нанес серьезный удар по так называемой американской «сланцевой революции». Авторитетные зарубежные издания, такие как The Wall Street Journal, сообщают, что некоторые сланцевые компании объявили о снижении добычи нефти на 50% в мае и уже проводят массовые сокращения персонала, а компания Texland Petroleum прекратила добычу на всех своих скважинах в Техасе из-за отсутствия заказов на покупку сырья.

Сланцевым компаниям приходится сокращать добычу нефти и закрывать скважины, так как они боятся ситуации, которая сложилась на рынках сырья, об этом в программе «Специальный репортаж» рассказал директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Крупнейшие игроки американского нефтяного рынка сами заявили о добровольном снижении добычи, то есть они понимают, что рынок потерпит крах», - заявил эксперт.

Проблемы в нефтяной отрасли начались после резкого падения цен на сырье в США. В конце апреля цены на американскую нефть WTI достигли отрицательных показателей - минус $40 из-за переизбытка предложений на рынке сырья.