В МЧС рассказали подробности химического хлопка в радиологическом медцентре Обнинска

На территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра Министерства здравоохранения РФ в Обнинске Калужской области произошел химический хлопок. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном МЧС.

«По прибытии на место было установлено, что произошел хлопок на химической установке с последующим горением в лаборатории в помещении девять квадратных метров», - отметил представитель экстренной службы.

Он сообщил, что в результате инцидента пострадал один человек. Он был сразу же госпитализирован. Кроме того, были повреждены оконные и дверные проемы. Причины произошедшего устанавливаются.