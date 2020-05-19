Состояние заболевшего COVID-19 отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось
СМИ сообщают, что врачи констатируют отрицательную динамику. Мужчина подключен к аппарату ИВЛ.
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Состояние здоровья отца российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова, который заболел коронавирусом, ухудшается. По данным телеканала «360», врачи констатируют отрицательную динамику.
Известно, что Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, как рассказал телеканалу «Звезда» друг семьи, на фоне СOVID-19 у мужчины произошел инсульт.
Также, по данным СМИ, у Нурмагомедова образовался тромб и развивается отек легких. Мужчина находится в реанимации, к нему никого не пускают.