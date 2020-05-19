Состояние заболевшего COVID-19 отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось

Состояние здоровья отца российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова, который заболел коронавирусом, ухудшается. По данным телеканала «360», врачи констатируют отрицательную динамику.

Известно, что Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, как рассказал телеканалу «Звезда» друг семьи, на фоне СOVID-19 у мужчины произошел инсульт.

Также, по данным СМИ, у Нурмагомедова образовался тромб и развивается отек легких. Мужчина находится в реанимации, к нему никого не пускают.