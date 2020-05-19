МИД РФ: перебазирование ядерных зарядов США в Польшу поставит под угрозу европейскую безопасность

Предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о перебазировании тактического ядерного оружия из Германии в Польшу поставит под угрозу основу европейской безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

По словам представителя МИД, такие заявления «обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО» и ставят «под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего выхода из ДРСМД».

В феврале 2019 года США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал с 1 июня 1988 года. ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа.

Отметим, что в России неоднократно заявляли, что со стороны США не прослеживается желания начать работу над продлением договора СНВ-3, который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.