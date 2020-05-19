Котяков назвал сроки стабилизации ситуации на рынке труда в России

В России ситуация на рынке труда стабилизируется через месяц, к двадцатым числам июня. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия», - сказал Котяков в эфире Первого канала.

Он добавил, что в двадцатых числах июня запланирован отчет в Госдуме, и к этому времени в ведомстве сформируется полное понимание ситуации относительно числа официально зарегистрированных безработных в стране.

Согласно предположению министра, по итогам анализа ситуации на рынке труда выяснится, что часть из официально зарегистрированных безработных граждан ранее находились в так называемом сером секторе экономики. И им также помогут найти официальное место работы, заявил глава Минтруда.