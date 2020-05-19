Путин допустил перенос сроков выполнения некоторых национальных проектов

Срок выполнения некоторых национальных проектов может быть сдвинут. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

По мнению главы государства, в текущем году не получится реализовать все задуманные программы. Путин подчеркнул, что необходимо очень грамотно распорядиться высвобождающимися ресурсами от переноса нацпроектов.

«Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего», - заявил он.

В ходе совещания президент также обратил внимание на то, что не всем российским медикам, участвующим в борьбе с распространением коронавируса, были сделаны полагающиеся выплаты.