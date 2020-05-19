Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

Президент Владимир Путин, выступая на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, отметил замедление в стране инфляции и укрепление национальной валюты.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», - заявил глава государства.

Президент обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой прокомментировать текущую ситуацию и дать прогнозы.

По данным Росстата, инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%. Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников, по итогам 2020 года показатель не превысит 4%.

На 20 мая ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 72,39 рубля, курс евро - 79,16.