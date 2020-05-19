Глава Минздрава анонсировал начало дистанционной торговли лекарствами

Дистанционная продажа лекарственных препаратов может начаться уже в первых числах июня. Об этом на совещании у президента заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу, включая все необходимые документы. И плюс все это будет проходить в безбумажной форме: заявление подается в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование. Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», - сообщил министр.

Накануне правительство России утвердило правила выдачи разрешений на продажу лекарств в дистанционном формате. Чтобы получить право на подобный формат работы, аптечная организация через Интернет должна подать заявление в Росздравнадзор. В числе важных условий - наличие лицензии на этот вид деятельности, сайта или мобильного приложения, а также курьерской службы. Срок рассмотрения заявки - пять дней.