C Восточного будут запускать до двух спутников «Гонец» в год
Запуск спутников будет перенесен с космодрома Плесецк.
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Запуск спутников связи «Гонец» перенесут с космодрома Плесецк на космодром Восточный. Об этом сообщает гендиректор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков.
По словам Черенкова, для запуска спутников будет использоваться ракета «Союз-2» взамен устаревшей ракеты «Рокот».
Он подчеркнул, что с Восточного будет производиться один-два запуска данных спутников в год.
Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец» создана для оказания услуг связи в глобальном масштабе.