Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса.
«Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли», - сказал глава государства премьеру во время совещания.
Ранее стало известно, что Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ. Указ об утратившем силу документе об исполнении обязанностей главы кабмина вице-премьером Андреем Белоусовым подписал Владимир Путин.
Тридцатого апреля Мишустин лично доложил президенту о том, что заразился коронавирусной инфекцией и уходит на больничный. Временно исполняющим обязанности руководителя кабмина был назначен Белоусов.