Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Путин заявил, что на выплаты семьям с детьми до 16 лет будет выделено более 197 миллиардов рублей

«Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли», - сказал глава государства премьеру во время совещания.

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