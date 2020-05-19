Путин заявил, что на выплаты семьям с детьми до 16 лет будет выделено более 197 миллиардов рублей

Семьям с детьми от 3 до 16 лет в рамках государственной поддержки на фоне пандемии коронавируса будет выделено 197,2 миллиарда рублей. Об этом заявил Владимир Путин.

«Объем дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный», - сказал президент в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава государства подчеркнул, что, по информации на 18 мая, на получение данных выплат подано уже свыше 11 миллионов заявлений.

«Эта мера оказалась крайне востребованной, и, по состоянию на 18 мая, от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей», - отметил президент.

Президент добавил, что в общей сложности выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей, со взрослыми - более чем 50 миллионов человек.