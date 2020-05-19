Путин заявил, что не всем борющимся с коронавриусом медикам были перечислены выплаты

Не всем российским медикам, участвующим в борьбе с распространением коронавируса, были сделаны полагающиеся выплаты. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, отметив, что расчеты должны были завершиться до 15 мая.

«Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты Федерации уже поступило 50,1 миллиарда рублей. То есть это практически все средства», - объяснил он в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава государства подчеркнул, что в ряде регионов страны деньги медработникам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях. При этом Путин напомнил, что все, кто с самого начала участвовал в борьбе с COVID-19 и пострадал, должны получить страховые выплаты.

Президент добавил, что правительство и, в частности, Минздрав и Минтруд должны обеспечить мониторинг выплат борющимся с коронавирусом врачам.