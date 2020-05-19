Астрономы РАН описали красноярский метеорит

В Институте астрономии РАН описали красноярский метеорит. По мнению специалистов, небесное тело не представляло собой ничего необычного, оно имело небольшие размеры и, вероятнее всего, сгорело в атмосфере.

Также ученые сообщили, что подобные метеориты падают на Землю минимум раз в месяц.

«Это некрупное, судя по всему, тело. Во-первых, мы, астрономы, его не заметили, а о крупных телах мы, в общем, должны знать и предупреждать. А это что-то мелкое», - объяснил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая красноярские астрономы-любители заметили в небе метеорит. Позже в Сети появилась видеозапись яркого падения болида.