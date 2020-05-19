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Кампания лжи: как Британия годами вводила в заблуждение собственных граждан о происходящем в Сирии

Константин Коковешников
14:40 19.05.2020
Сайты, страницы в социальных сетях и даже детские комиксы должны были убедить в необходимости свергнуть сирийского лидера Башара Асада. Однако в действительности все это стало ресурсом поддержки в том числе запрещенных террористических группировок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двести сорок так называемых стрингеров - журналистов-наемников - работали в Сирии в интересах разведок западных стран и даже не подозревали об этом. Британское издание Middle East Eye опубликовало отчет, который иллюстрирует, как правительство Соединенного Королевства под видом так называемых коммуникационных компаний наладило агентурную сеть из местных жителей и собственных граждан.

«Это масштабная операция привела к негативным последствиям в самой Британии. Манипуляции медиа велись не только в Сирии, но и у нас в стране. Были нарушены английские законы. И ответственность за это несет именно наше Министерство обороны», - говорит британский политолог Александр Меркурис.

Фрагменты отчета об оценке деятельности правительства показывают, что начиная с 2013 года, когда английский парламент выступил против планов на тот момент премьера Дэвида Кэмерона начать военную операцию в Сирии, и по сей день Лондон ведет пропагандистскую войну. И тратит на нее почти 10 миллионов фунтов стерлингов.

Запуск большого числа проектов был связан с желанием произвести впечатление на США. В отчете говорилось: «Должно быть видно, что мы работаем». Главная цель деятельности заключалась в быстрых победах и мелких, ориентированных на цифры результатах.

Масштабы этой кампании впечатляют: сайты, страницы в социальных сетях и даже детские комиксы должны были убедить в необходимости свергнуть сирийского лидера Башара Асада. Однако в действительности все это стало ресурсом поддержки в том числе запрещенных террористических группировок.

«Все финансирование изначально шло через Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности - ту же самую организацию, которая поддерживала “Белые каски”. Но не только их. Этот фонд также обеспечивал информационное сопровождение “Джейш аль-Ислам”* - одной из самых жестоких экстремистских группировок в Сирии», - говорит британская журналистка и эксперт по Сирии Ванесса Били.

Наглядный пример дезинформации - ситуация с лагерем беженцев Эр-Рукбан. Российские военнослужащие неоднократно сообщали о происходящей там гуманитарной катастрофе. Но их лишь обвинили в том, что они сами мешают доставке гуманитарной помощи.

«Западные СМИ пытались представить ситуацию в лагере Эр-Рукбан в таком свете, что сирийцы якобы боялись его покинуть в страхе попасть в тюрьму на территории, контролируемой так называемым сирийским правительственным режимом. Хотя даже в ООН, когда я туда обращалась, рассказывали, что им оказывали круглосуточную поддержку и разрешали идти куда они пожелают», - поясняет канадская журналистка и правозащитница Ева Барлетт.

Полная версия отчета пока не опубликована. Однако уже обнародованные данные позволяют сделать вывод - репутации Соединенного Королевства нанесен значительный ущерб. В британских правительственных структурах комментировать отчет отказались.

*«Джейш аль-Ислам» («Армия ислама») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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