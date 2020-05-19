Клещи атакуют: в Томской области срочно открывают дополнительные медцентры

В Томской области срочно открывают дополнительные круглосуточные центры серопрофилактики. В регионе зафиксировано рекордное число пострадавших от укусов клещей.

Только за последнюю неделю за помощью обратились более трех тысяч человек, что почти в два с половиной раза больше, чем год назад. Так что в медпунктах, где можно снять клеща или сделать срочную прививку от энцефалита, ждать приема приходится по несколько часов.

Такую высокую активность клещей эксперты объясняют бесснежной зимой и теплой весной, поскольку, по словам специалистов, это лучшие условия для размножения паразитов.