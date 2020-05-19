Разведчики уничтожили «противника» в захваченном здании под Москвой: видео
В Московской области разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО провели учения по штурму захваченного условными террористами здания. Бойцы действовали тройками при поддержке снайперских пар. Видео предоставлено пресс-службой Западного военного округа.
Специальная ударно-тактическая группа отдельного разведывательного батальона провела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации.
В ходе освобождения захваченного здания, военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов Ярыгина и пулеметов Калашникова из-за укрытий, имитирующих естественные городские условия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.