Помощь Сибири: Минобороны РФ развернуло под Красноярском мобильный госпиталь

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае. В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

«Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются 4 аппарата ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ», - рассказал заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению Алексей Лемякин.

Госпиталь и все необходимое оборудование были доставлены на место дислокации железнодорожным транспортом, добавил Лемякин.

Всего к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койкомест.