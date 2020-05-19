Российские вузы в этом году будут сами устанавливать порядок вступительных экзаменов

В 2020 году российские вузы будут самостоятельно устанавливать порядок вступительных экзаменов. Такое заявление сделали в Минобрнауки.

«Порядок организации дополнительных конкурсных испытаний, которые проводятся рядом вузов, утверждается самим учебным заведением с учетом рекомендаций и эпидемиологической ситуации в регионе», - объяснили в образовательном ведомстве.

В сообщении, размещенном на сайте стопкоронавирус.рф, также говорится, что в соответствии с приказом Минобрнауки проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в текущем году будет осуществляться с применением дистанционных технологий.

Отмечается, что высшее учебное заведение должно самостоятельно устанавливать процедуру и порядок проведения идентификации личности. При этом особенности и требования данной процедуры необходимо понятно разъяснить поступающему.