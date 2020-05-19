«Неадекватное поведение»: в администрации Ярославля объяснили убийство вышедшего в город медведя

Егеря застрелили медведя, напавшего на человека в Ярославле. Об этом рассказали в местной городской администрации.

По информации чиновников, дикий зверь в течение 15 часов не уходил в глубь леса и оставался на опасно близком расстоянии от города.

«Возможность повторного визита медведя, чье поведение, по мнению специалистов, не характерно и не является адекватным, оставалась. Поэтому совместно с егерями в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ярославцев животное пришлось ликвидировать», - сказано в сообщении.

Ветеринары уже взяли у животного пробы на бешенство.

Ранее сообщалось, что жители Ярославля заметили на улицах города дикого медведя. Спустя какое-то время зверь напал на человека. Кадры инцидента вскоре появились в социальных сетях.