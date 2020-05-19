«Появился неожиданно»: очевидец рассказал о падении метеорита в Красноярском крае

Метеорит, пролетевший в ночь на 19 мая в Красноярском крае, попал в телескопы астрономов-любителей. По словам одного из них, Евгения Ошарова, болид удалось заметить буквально в последний момент.

«Мы в это время гуляли как раз, стояли с телескопами. Появление (метеорита. - Прим. ред.) не ожидалось, просто чисто случайно вышло и краем глаза уже увидели», - рассказал он.

Ошаров затруднился сказать, действительно ли метеорит приземлился в тайге, как предполагают другие очевидцы. По его словам, для определения траектории необходимо наблюдать небесный объект с разных ракурсов.

Падение метеорита на юге Красноярского края удалось наблюдать многим местным жителям. В Сети появились видеозаписи яркого падения болида.