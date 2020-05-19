Путин: Армения и Белоруссия не принимают общую формулу стран ЕАЭС к формированию цен на газ
Президент России считает, что для применения единой формулы стоимости газа в ЕАЭС необходим уровень интеграции.
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Армения и Белоруссия не принимают общую формулу стран ЕАЭС к формированию цен на газ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что для применения единой формулы стоимости газа в ЕАЭС необходим уровень интеграции, который пока не достигнут.