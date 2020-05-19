Мишустин выписан из больницы после лечения от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выписан из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, руководитель кабмина уже приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. В частности, он провел онлайн-совещание и готовится к совещанию у президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ об утратившем силу документе об исполнении обязанностей главы правительства вице-премьером Андреем Белоусовым.

Тридцатого апреля Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусной инфекцией и уходит на больничный. Временно исполняющим обязанности руководителя кабмина был назначен Андрей Белоусов.